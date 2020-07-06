شكرا لقرائتكم خبر عن قياس وزن للاعبي المقاصة عقب الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة من اللاعبين الخضوع لقياس وزن يوم الأربعاء المقبل عقب عودة الفريق من الراحة التي يحصل عليها اللاعبون بعد غد الثلاثاء، حيث طلب إيهاب جلال عمل قياسات وزن وبعض القياسات البدنية عقب العودة من الراحة ، واستقر إيهاب جلال علي خوض الفريق تدريباته لمدة 3 أيام متواصلة علي أن يحصل اللاعب علي راحة يوم قبل العودة للتدريب لمدة 3 أيام جديدة، وبهذا يحصل اللاعبون علي راحة يوم واحد كل 3 أيام.

ومنحت إدارة نادي مصر المقاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، راتب شهر من مستحقاتهم المتأخرة من نوفمبر الماضي ، وذلك قبل خوض اللاعبين مران الأمس ، وهو المران الأول للفريق، عقب عودة النشاط، وحصل اللاعبون علي راتب شهر في صورة شيكات مستحقة الصرف ، علي ان يتم صرف راتب شهر اخر في مطلع أغسطس المقبل، وخاض اليوم فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة أول مران له عقب عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعاني نادي مصر المقاصة من ازمة مالية تسببت في تأخر صرف مستحقات الفريق الأول من شهر نوفمبر الماضي، وهي الازمة التي كادت ان تتسبب في عدم مشاركة اللاعبين في التدريبات بعدما هدد اللاعبون بعدم خوضهم التدريبات الا بعد حصولهم علي جزء من متأخراتهم وهو ما حدث أمس.