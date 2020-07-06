عبد الغني: الزمالك يتميز عن الأهلي بالاستقرار والماديات سبب رحيل فتحي لبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الغني نجم حرس الحدود ومنتخبنا الوطني السابق أن الزمالك يتميز عن الأهلي في الفترة الحالية بالاستقرار الإداري وهو الأمر الذي كان يحدث عكسه في الماضي، مشدداً أن الهدوء الذي يعيشه النادي هو سر تحقيق الفريق الأبيض العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة.
وقال أحمد عبد الغني في تصريحات تلفزيونية :"أرى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بعدد البطولات في القرن العشرين، سأشارك في احتفالية نادي القرن التي سيعقدها الزمالك يوم 9 يوليو المقبل".، وتابع: "الزمالك حقق 9 بطولات بينما حقق الأهلي 7 فقط، وزي ما علمونا في المدرسة ال9 أكبر من ال7".
وكشف أحمد عبد الغني أن الأهلي لم يخطأ في التعامل بملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بتوجيه الشكر له، معلقاً :"الأهلي وجد أنه لن يحقق أي استفادة منه في الفترة المقبلة لذلك قرر الاستغناء عنه".
وعن رحيل أحمد فتحي، أشار: "فتحي لاعب كبير ولكنه لم يرحل بسبب عدم مشاركته كما قال، إنما رحل لأسباب مادية فقط".
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