شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف سر اكتئاب الشيشيني ومناقشة استئناف الدوري مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في فريق الزمالك، أن المعاناة من حالة اكتئاب عامة هي السبب الحقيقي لاعتذار سامي الشيشيني المدرب العام عن الاستمرار في منصبه ، موضحا أن وفاة الناقد الرياضي محمد صيام سبب حالة اكتئاب للشيشيني لانه كان صديق شخصي له علي مدار زمن طويل.

وعن ملف عودة الموسم الحالي من الدوري أكد أمير مرتضي أن ملف استئناف الزمالك لمسابقة الدوري العام يتم مناقشته بين مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة، مضيفا ان الزمالك يستعد لعودة النشاط الرياضي بشكل عام وبطولة دوري أبطال افريقيا بشكل واضح بغض النظر عن الدوري، كما أشار إلى أن وزير الرياضة التزم بعودة أجانب الزمالك إلى مصر وطلب بيانات اللاعبين، وجاري التنسيق لعودتهم في اسرع وقت.

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وأضاف المشرف على الكرة فى الزمالك، انه في انتظار نتيجة المسحة الثانية لمصطفي فتحي لاعب الفريق لمتابعة بشكل دقيق، مضيفا انه لم تظهر علي مصطفي فتحي اعراض الإصابة بالفيروس، وقال امير مترضي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان تأخير نتيجة مسحة كورونا 24 ساعة يلغي تدريبات اللاعبين في اليوم التالي، مبديا استياءه من معرفة نتائج مسحات اللاعبين من الاعلام ومواقع السوشيال ميديا قبل اخبار إدارة الزمالك رسميا.

من ناحية أخرى طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز المعاون اعداد ملف كامل عن حالة كل لاعب وعرضه عليه قبل خوض الفريق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء ، وطلب كارتيرون ان يشمل الملف نتيجة القياسات البدنية والطبية التي خضع لها اللاعبون علي مدار الأيام الجارية.

وخضعت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية وفحوصات اليوم بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة و محمد الششتاوي ، حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.