شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغزاوى: الخطيب خليفة حسن حمدى وأخر أساطير الأهلى فى الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد الغزاوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق، بالإمكانيات الإدارية التى يتمتع بها الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالى، مؤكدًا إنه خليفة حسن حمدى رئيس النادى الأسبق، والذى كان يتميز بالحنكة والمهارة الإدارية، وله العديد من القرارات التى تعكس ذلك على مر تاريخه.

أضاف الغزاوى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه يكن كل التقدير والإحترام لجميع أعضاء المجلس الحالى، إلا إنه لا يوجد من بينهم من يستطيع أن يتولى رئاسة القلعة الحمراء بعد الخطيب، مشيرًا إلى إن "بيبو" تدرج فى العمل الإدارى واكتسب المزيد من الخبرة التى تؤهله لرئاسة الكيان، حتى أصبح أخر أساطير الإدارة فى القلعة الحمراء.

تابع عضو مجلس إدارة الأهلى الأسبق، إن هناك قواعد وأسس لا يمكن الخروج عنها فى إدارة وحكم النادى الأهلى، بخلاف التخصصات وتكليف كل فرد بملف محدد للعمل وفق خبراته فى هذا الملف.

وقال الغزاوى: "إذا أعلن الخطيب عدم خوض انتخابات رئاسة الأهلى المقبلة، سيواجه النادى مشكلة كبرى لعدم تأهل المتاحين لهذا المنصب، وهذا الأمر لا يعنى أن الأفراد المتواجدين حاليًا جميعهم غير جيدين، ولكن يحتاجون لمزيد من الخبرات فقط".