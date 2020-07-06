شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا : ميزة صلاح عقليته المحترفة.. والمنتخب المصري يتفوق على الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب تألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي قائلا فى تصريحات تليفزيونية : "محمد صلاح يتمتع بعقلية كبيرة مثل جميع اللاعبين المصريين الذين يتمتعون بعقلية ناضجة".

وتابع: "نجد أن الأفارقة محترفون في أوروبا ولكن المنتخب المصري يتفوق عليهم رغم عدم احتراف معظمهم، بسبب عقلية اللاعب المصري".

وكشف فينجادا عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، مؤكدا انه لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته لم تساعده على النجاح".

وعن عروض انتقال رمضان صبحي للدوري البرتغالي، أضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقادر على النجاح داخل الدوري البرتغالي".

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ووجه فينجادا نصيحة إلى ناصر ماهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإلمعار لصفوف سموحة، بعد تلقيه عرضا من نادى ناسيونال ماديرا قائلا "أنصح ناصر ماهر بالاستمرار في الأهلي وهو نادي كبير".

وتابع: "لو ناصر ماهر لا يمتلك فرصة مع الأهلي، أنصحه بالانتقال لنادي كبير وعدم الانتقال إلى ناسيونال ماديرا".

وأضاف فينجادا أن سر خلافه مع حسام حسن، نجم منتخبنا السابق، خلال تواجده في صفوف الفريق الأبيض كان بسبب عامل السن قائلا "عندما تعاقدت مع نادي الزمالك كان حسام حسن في سن الـ37 عاما لذلك كان من الصعب أن يقوم باشراكه بشكل أساسى ولكن حسام حسن بدا في تنفيذ القرارات" .