شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق ملف العروض لطاهر طاهر ويترقب مفاوضات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو المقاولون العرب ملف العروض الخارجية والداخلية التي تحدثوا عنها خلال الفترة الماضية بخصوص طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، لعدم جديتها، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، أن تلك العروض كانت شفهية بخلاف عرض الأهلي الذي جاء بشكل رسمي من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكان عادل قد أكد في وقت سابق أن طاهر قد تلقى عرضين أحدهما من نادي برازيلي، والآخر من بيراميدز إلا أن تلك العروض لم تصل إلى مرحلة الطلب الرسمي من نادي المقاولون.

ويسعى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية مع نظرائهم فى المقاولون العرب لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، وشهدت الأيام الماضة مفاوضات مُكثفة بين الناديين لإتمام الصفقة، لاسيما بعدما حصل الأهلى على توقيع اللاعب مؤخراً ويتبقى الحصول على موافقة المقاولون العرب، وشهدت المفاوضات بين الناديين خلافات واضحة بين الناديين حول قيمة الصفقة ففى البداية طلب المقاولون 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، وتم تخفيض المبلغ إلى 35 مليون جنيه، لكن الأهلى رفض هذه المبالغ تماماً ووصفها بأنها مُبالغ فيها، خاصة فى ظل تخفيض أسعار اللاعبين فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

Advertisements