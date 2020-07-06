شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غدار: لم أحصل على فرصتي في الأهلي ومكنش في بيني وبين البدري "كيميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال اللبناني محمد غدار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه لم يحصل على الفرصة الكاملة في القلعة الحمراء من أجل إثبات جدارته.

وأكد غدار في تصريحات تليفزيونية "لم أتحدث مع حسام البدري وقتها وانتظرت الفرصة ولكني لم أحصل عليها نهائيا" قائلا "لم تكن هناك كيميا بيني وبين حسام البدري لذلك لم أحصل على فرصتي" .

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وأضاف محمد غدار أنه سعيد بارتداء قميص النادي الأهلي وإن ذلك شرف لأي لاعب مؤكدا انضمامي للفريق الأحمر أفضل شيء حصل طوال مسيرتي الكروية" مضيفا أنه واجه نفس المصير الذي واجهه عماد متعب ومحمد شوقي".

من ناحية اخرى أكد محمد غدار أن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، ظلمه أثناء فترة تواجده في الأهلي ، مضيفا في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن حسام البدري هو من طلبه بالاسم للانضمام للأهلي ولكن بمجرد توقيعه وانضمامه للتدريبات تبدل كل شيء ولم يمنحه فرصة في المباريات الرسمية، مؤكدا انه شرف كبير أن ارتدي قميص الأهلي في أي مباراة رسمية ، وقال غدار انه رحل عن الأهلي الي الدوري الماليزي وحصل علي العديد من البطولات هناك حيث أمضي 8 مواسم متتالية في الدوري الماليزي، وعن مروان محسن مهاجم الأهلي الحالي قال غدار انه مهاجم متميز ولكن لم يحالفه التوفيق في الفترات الماضية.