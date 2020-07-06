أمير سعيود: تلقيت عرض سابق من بيراميدز.. وأتمنى فوز الأهلى بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجزائرى أمير سعيود لاعب الأهلى السابق، إنه تلقى فى الفترة الماضية عرضًا من نادى بيراميدز للانضمام إلى صفوفه والعودة من جديد لأحضان الدورى المصرى، موضحًا إن المفاوضات لم تنجح وإنه مازال متواجد فى الدورى الجزائرى حاليًا.
أضاف سعيود خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أن تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن أفضل ذكرياته مع النادى الأهلى كانت فى عهد الساحر مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق، مؤكدًا إنه مدرب صاحب شخصية وفكر ناضج فى مجال كرة القدم.
وتمنى أمير سعيود أن يحصد الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى، لافتًا إلى أن الجيل الحالى قادر على تحقيق البطولة.
وكان الكاف، قد قرر الثلاثاء الماضى، إقامة دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بنظام المباراة الواحدة، بدلا من النظام القديم الذهاب والإياب، نظرا لضيق الوقت، بسبب توقف المسابقات لمدة طويلة، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان عدد من مسئولى وجماهير فريق الوداد المغربى، عبروا عن غضبهم الشديد من قرار الاتحاد الإفريقى، بإسناد مهمة قيادة مباراة الأهلى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، للحكم الجامبى بكارى جاساما، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.
ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن غضب مسئولى وجماهير الوداد، من تعيين جاساما، يرجع إلى مساهمة الحكم الجامبى، فى واقعة مباراة الترجى التونسي، فى نهائى النسخة الماضية من البطولة، بسبب عدم احتساب الحكم للهدف الذي سجله الفريق المغربى، عن طريق نجمه وليد الكرتي بالرأس، وهو الهدف الذى تسبب فى إنهاء المباراة، وإعلان الفريق التونسي بطلا للمسابقة.
أضافت الصحيفة، أن الغريب أيضا أن الحكم الجامبي لا يلقى قبولا من جانب النادى الأهلى، لقيادة مواجهة الوداد فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.
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