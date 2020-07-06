شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعيود: تلقيت عرض سابق من بيراميدز.. وأتمنى فوز الأهلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجزائرى أمير سعيود لاعب الأهلى السابق، إنه تلقى فى الفترة الماضية عرضًا من نادى بيراميدز للانضمام إلى صفوفه والعودة من جديد لأحضان الدورى المصرى، موضحًا إن المفاوضات لم تنجح وإنه مازال متواجد فى الدورى الجزائرى حاليًا.

أضاف سعيود خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أن تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن أفضل ذكرياته مع النادى الأهلى كانت فى عهد الساحر مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق، مؤكدًا إنه مدرب صاحب شخصية وفكر ناضج فى مجال كرة القدم.

وتمنى أمير سعيود أن يحصد الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى، لافتًا إلى أن الجيل الحالى قادر على تحقيق البطولة.

وكان الكاف، قد قرر الثلاثاء الماضى، إقامة دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بنظام المباراة الواحدة، بدلا من النظام القديم الذهاب والإياب، نظرا لضيق الوقت، بسبب توقف المسابقات لمدة طويلة، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements