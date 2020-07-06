شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: الخطأ وارد فى سلبية المسحة الطبية الثانية لمحمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، إنه من الصعب أن يوجد خطأ فى نتيجة المسحة الطبية التى يخضع لها أى مصاب بفيرس كورونا وتثبت إيجابيتها، على عكس المسحة السلبية التى يكون من المحتمل الخطأ فيها، وهذ الأمر ينطبق على محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروى الأول، الذى جاءت نتيجة المسحة الأولى "أيجابية" أما المسحة الثانية جاءت "سلبية".

أضاف طبيب الزمالك خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه من المنتظر أن يخضع عواد لإجراء مسحة طبية ثالثة للتأكد من شفاءه التام من فيرس كورونا، أو كانت نتيجة المسحة الثانية التى جاءت "سلبية" خاطئة، وحينها سيستكمل اللاعب علاجه.

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وعن كريم بامبو لاعب الفريق، أكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب لم يخضع لإجراء المسحة الطبية بسبب تواجده فى محافظة البحر الأحمر حاليًا، وسيخضع لها فور عودته وقبل عودته للتدريبات الجماعية.

وخضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بناى الزمالك لقياسات طبية وفحوصات بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه 6 أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة ومحمد الششتاوي.

حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وعمر السعيد ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.