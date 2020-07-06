شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة في لايف الخليج 365: مد اللجنة الخماسية غير قانوني بفرمان من الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365" ، عن رفض اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، المد للجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، لفترة زمنية جديدة بعد انتهاء المدة القانونية للجنة .

لمتابعة لايف محمد شبانه

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365 ، أن اللجنة الأولمبية حذرت من المد للجنة نظراً لعدم قانونية هذا المد ، مما يعرض اللجنة للطعن عليها في المحاكم مما يتسبب في حل اللجنة .

أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 : أن الأولمبية شددت علي موقفها بإقامة انتخابات اتحاد الكرة القادمة لمدة عام ، علي أن تكون هذه الانتخابات تكميلية للمدة الحالية .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.