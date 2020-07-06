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فينجادا يكشف سر فشل شيكابالا بالاحتراف ويوجه نصيحة لناصر ماهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدوري البرتغالي قائلا فى تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته لم تساعده على النجاح".

وعن عروض انتقال رمضان صبحي للدوري البرتغالي، أضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقادر على النجاح داخل الدوري البرتغالي".

ووجه  فينجادا نصيحة إلى ناصر ماهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإلمعار لصفوف سموحة، بعد تلقيه عرضا من نادى ناسيونال ماديرا قائلا "أنصح ناصر ماهر بالاستمرار في الأهلي وهو نادي كبير".

وتابع: "لو ناصر ماهر لا يمتلك فرصة مع الأهلي، أنصحه بالانتقال لنادي كبير وعدم الانتقال إلى ناسيونال ماديرا".

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وأضاف فينجادا أن سر خلافه مع حسام حسن، نجم منتخبنا السابق، خلال تواجده في صفوف الفريق الأبيض كان بسبب عامل السن قائلا "عندما تعاقدت مع نادي الزمالك كان حسام حسن في سن الـ37 عاما لذلك كان من الصعب أن يقوم باشراكه بشكل أساسى ولكن حسام حسن بدا في تنفيذ القرارات" .

وتابع: "عندما أصبح حسام حسن مدربا، اعتقد أنه تفهم جميع قراراتي السابقة" .

وأضاف فينجادا أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه أكثر من مرة بعد رحيله إلا أن أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال"

وتابع: "الأهلي لم يفاوضني منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا"

 

 

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