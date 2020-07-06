شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد الذى ستسضيفه مصر فى يناير 2021، سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يقام الحفل فى متحف الحضارات، لافتًا إلى إنه يتم تجهيز كافة الأمور حاليًا من أجل انجاح البطولة وظهورها بمظهر يليق باسم مصر وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية.

أضاف وزير الشباب والرياضة خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه تم الانتهاء من تجهيز 98% من الصالات التى ستستضيف مونديال كرة اليد، مشيرًا إلى أن مصر ستبهر العالم باستضافتها لهذا الحدث.

واستطرد أشرف صبحي: "هدفنا إخراج أفضل عمل ممكن وأن يكون أداء منتخبنا على المستوى، لعكس الصورة الحقيقية لمصر مثل أمم أفريقيا، ومستعدين لاستضافة أى حدث رياضى حال وصول عرض رسمى من الاتحاد الأفريقى".

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاوناً مع مختلف الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الفرق والجماهير .

وعن ملف انتخابات اتحاد كرة القدم، أكد وزير الشباب والرياضة إنه يراعى مصلحة الرياضة بشكل عام دون الانحياز لأشخاص عن أخرون، وإنه يتابع مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" هذا الملف للوقوف على المصلحة العامة.