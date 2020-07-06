شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبون "نيو لوك" فى زمن كورونا استعدادًا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فترة عودة النشاط الرياضى من جديد بعد توقف طويل منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، ظهور بعض اللاعبين بقصات شعر جديدة، لم يظهروا بها من قبل، حيث كان اعتاد كل نجم منهم على "لوك" لا يقوم بتغييره إلا فى نطاق ضيق، ليأتى عصر "كورونا" ويدفع هؤلاء اللاعبون لإجراء تغييرات جذرية فى قصات الشعر، الأمر الذى لفت أنظار جميع المشجعين وعشاق الإيجيبشن ليج.

رمضان صبحى يظهر بـ"ديل الحصان"

غزت قصة "ديل الحصان" الايجيبشن ليج، كواحدة من أشهر فصات الشعر بين اللاعبين، بعدما انضم رمضان صبحي إلى قائمة طويلة من النجوم اعتمدت على هذا النيولوك كنوع من التغيير، وظهر صانع ألعاب الأهلي مؤخراً بمظهره الجديد في أول مران للقلعة الحمرء بعد توقف كورونا.

وكشف رمضان صبحى، عن سر التغيير الذى بدأ عليه بقصة شعر جديدة منذ توقف النشاط الرياضى، وقال أمير هشام الإعلامى بقناة الأهلي، إنه تحدث مع رمضان صبحى بعد مران المجموعة الأولى عن سر النيولوك الذى ظهر عليه، وقال له لاعب الأهلى إنه مجرد تغيير والجهاز الفنى أعجب به، وليس له علاقة بأزمة كورونا.

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كهربا يصبغ شعره "أصفر"

ظهر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، بنيولوك فى مران الفريق على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها يوم 7 أغسطس الجارى، وظهر كهربا بلون شعر جديد "أصفر" وقصة مختلفة عن الأيام الماضية.

عمر جابر يتخلص من الشعر الكثيف

تخلص عمر جابر لاعب بيراميدز، من اللوك الذى اعتاد عليه منذ فترة طويلة، حيث كان اشتهر اللاعب بشعره الكيرلى الكثيف، إلا أن اللاعب قرر التغيير وقام بتقصير شعره ليظهر بمظهر جديد على أعين المشجعين.