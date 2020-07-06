شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحصل على موافقة اتحاد الشرطة لاستضافة مبارياته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، إنه حصل على موافقة اتحاد الشرطة من أجل استضافة ملعبه لمباريات فريق الجنوب المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم 2019 / 2020، والتى تقرر أن تعود منافساتها يوم 7 أغسطس المقبل، وفقًا لما قرره اتحاد الكرة، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

أضاف كشرى فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن إدارة أسوان أرسلت موافقة اتحاد الشرطة لاتحاد الكرة، خاصة وإن مسئولو اللجنة الخماسية كانوا مُعطلون وغير قادرين على وضع جدول المسابقة بسبب عدم تحديد ملعب فريق أسوان، وبمجرد الحصول على موافقة نادى اتحاد الشرطة أصبحت الجبلاية قادرة على تحديد الجدول.

تابع المدير الفنى لإسوان، إن معسكر الإعداد الحالى مقام فى المركز الأولمبى، متمنيًا أن يجد معسكر أخر أفضل ويكون بالقرب من ملعب اتحاد الشرطة فى الفترة المقبلة.

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وكان اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أكد أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعد بتحمل تكلفة إقامة الفريق بالقاهرة بالمركز الأولمبي، لخوض المباريات المتبقية من الدوري.

وقال سليمان، محافظ أسوان قدم لنا كل الدعم من أجل تحقيق الاستقرار ووافق على بقائنا فى القاهرة لاستكمال مباريات الدوري، والوزارة وعدت بتحمل تكاليف الإقامة.

وأضاف رئيس أسوان، أمامنا 17 مباراة فى النصف الثانى من المسابقة، ونصارع للبقاء بالمسابقة والابتعاد عن شبح الهبوط.