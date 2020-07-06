شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة الاتحاد الدولى تٌنهى أزمة المصارعة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة اتحاد المصارعة مع نظيره الجزائرى والخاصة بمبلغ الـ 63 ألف دولار ، على خلفية مشاركة الفراعنة في البطولة الأفريقية ، التي أقيمت فبراير الماضى ، حيث لم يسدد الاتحاد المقابل المادى للمشاركة وقيمة الإقامة في الفنادق هناك ، وطالب الاتحاد لجزائرى نظيره المصرى بالمبلغ .

انتهت الأزمة بعد أن أرسل الاتحاد الدولى للمصارعة موافقته على استلام المبلغ من الاتحاد المصرى ، و تسليمه الى الاتحاد الجزائرى ، و هو ماتم بناءا على رغبة الأخير ، حيث أرسل الاتحاد المصرى إلى نظيره الجزائرى المبلغ محول الى فرانك سويسرى، ولكن البنك هناك وقف التعامل بهذه العملة، فطلب الاتحاد الجزائرى إرسال المبلغ الى الاتحاد الدولى ويقوم بدوره بتحويله الى الاتحاد الجزائرى، لكن البنك المسئول عن حساب المصارعة في مصر، رفض تحويل المبلغ الا بموافقة وزارة الرياضة، وتم الحصول على الموافقة ، لكن بشرط موافقة الاتحاد الجزائرى على تحويل حسابه للاتحاد الدولى، وموافقة الأخير على استلام المبلغ .

وبدأت أزمة المنتخب المصرى للمصارعة الذى شارك فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالجزائر، فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير، والخاصة برفض فندق الإقامة استقبال البعثة خلال منافسات البطولة لعدم سداد المبلغ المطلوب نظير الإقامة والمشاركة فى البطولة، ما هدد المشاركة فى المنافسات، وجاء رفض الاتحاد الجزائرى لعدم سداد البعثة المصرية مبلغ 63 ألف دولار قيمة إقامة المنتخب والمقابل المادى نظير الاشتراك فى المنافسات، والذى يتم سداده إلى اللجنة المنظمة، حيث لم يسدد وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد المصرى ورئيس البعثة فى البطولة المبلغ للجنة .

وانتهت الأزمة بتوقيع رئيس البعثة إقراراً لمسئولى الفندق بسداد المبلغ المطلوب خلال 48 ساعة، حتى يتسنى للمنتخب المبيت بالفندق وكذلك حضور القرعة والاجتماع الفنى