شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الأولوية للاتحاد السكندري في سيسيه وكارتيرون يرغب في عودة احداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك ان الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري تلقي عرضين للاحتراف خارج مصر احدهما اعارة والأخر في صورة بيع نهائي، وقال امير مرتضي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان الأولوية في صفقة سيسيه لنادي الاتحاد السكندري نظرا للعلاقات القوية بين الزمالك والاتحاد السكندري وكذلك بين مرتضي منصور رئيس الزمالك ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري.

فيما كشف امير مرتضي ان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو من طلب عودة المغربي حميد أحداد المعار الي الرجاء المغربي ، وقال المشرف علي الكرة ان كارتيرون يري ان احداد سيشكل رباعي قوي مع اوناجم وساسي وبن شرقي ، مضيفا ان الزمالك ارسل خطابا رسميا الي الرجاء المغربي يطلب فيه عودة احداد بعد انتهاء اعارته يوم 30 يونيو الماضي.

كما قال امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في فريق الزمالك انه في انتظار نتيجة المسحة الثانية لمصطفي فتحي لاعب الفريق لمتابعة بشكل دقيق، مضيفا انه لم تظهر علي مصطفي فتحي اعراض الإصابة بالفيروس، وقال امير مترضي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان تأخير نتيجة مسحة كورونا 24 ساعة يلغي تدريبات اللاعبين في اليوم التالي، مبديا استياءه من معرفة نتائج مسحات اللاعبين من الاعلام ومواقع السوشيال ميديا قبل اخبار إدارة الزمالك رسميا.

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وعن ملف عودة الموسم الحالي من الدوري أكد امير مرتضي ان ملف استئناف الزمالك لمسابقة الدوري العام يتم مناقشته بين مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة، مضيفا ان الزمالك يستعد لعودة النشاط الرياضي بشكل عام وبطولة دوري أبطال افريقيا بشكل واضح بغض النظر عن الدوري

كما أكد المشرف علي الكرة بالزمالك ان وزير الرياضة التزم بعودة أجانب الزمالك إلى مصر وطلب بيانات اللاعبين، وجاري التنسيق لعودتهم في اسرع وقت، فيما كشف امير مرتضي عن السبب الحقيقي لاعتذار سامي الشيشيني المدرب العام عن الاستمرار في منصبه حيث ال ان وفاة الناقد الرياضي الراحل محمد صيام سبب حالة اكتئاب للشيشيني لانه كان صديق شخصي له علي مدار زمن طويل.