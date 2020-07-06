شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنه الحكام معسكر حكام النخبة تحت اشراف الاتحاد الدولي، وأقيم المعسكر خلال الفترة من 1 الي 4 يوليو، بمشاركة 31 حكما ما بين دولي ومرشح للشارة الدولية، و43 حكما للدرجة الأولى.

حاضر في المعسكر المحاضر الدولي وعضو لجنه حكام افريقيا عصام عبد الفتاح و تواجد كلا من محمد منصور و فريد سلطان مسئولي IT Support و ايضا الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، و عزب حجاج مدير إدارة الحكام بلجنة الحكام الرئيسية.

وأشاد عصام عبد الفتاح بجهود اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني و القائم بأعمال المدير التنفيذي وليد العطار علي الجهد المبذول ضمن الاستعدادات لاستئناف النشاط الكروي.

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