شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يكشف سر خلافه مع حسام حسن.. ويؤكد الزمالك فاوضنى أكثر من مرة بعد رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن سر خلافه مع حسام حسن، نجم منتخبنا السابق، خلال تواجده في صفوف الفريق الأبيض ، مضيفا فى تصريحات تليفزيونية: "عندما تعاقدت مع نادي الزمالك كان حسام حسن في سن الـ37 عاما لذلك كان من الصعب أن يقوم باشراكه بشكل أساسى ولكن حسام حسن بدا في تنفيذ القرارات" .

وتابع: "عندما أصبح حسام حسن مدربا، اعتقد أنه تفهم جميع قراراتي السابقة" .

تلقيت عرضا لتدريب الزمالك أكثر من مرة بعد رحيلي.. والأهلي لم يفاوضني بعد خلافنا

وأضاف فينجادا أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه أكثر من مرة بعد رحيله إلا أن أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال"

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وتابع: "الأهلي لم يفاوضني منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا" .

من ناحية أخرى أكد فينجادا أنه كان على وشك تدريب النادي الأهلي في 2009 وخلافة صديقه ومواطنه مانويل جوزيه، وقال فنجادا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير :"السبب الحقيقي وراء تراجعي عن إتمام التعاقد مع الأهلي رغم الاتفاق على كل شيء هو رفض إدارة الأهلي اصطحابي لمدرب أحمال رغم أنه لم يكن سيحصل على مرتب كبير وفتها، ولكن وجوده كان ضروري كان هاماً بالنسبة لي"

وتابع فينجادا هناك سبب أخر وراء تراجعي عن قيادة الأهلي وهو أسرتي التي كانت لا تفضل وجودي خارج البرتغال في هذا التوقيت، مشدداً أنه غير نادم على رفض تولي تدريب الأهلي.

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق، أن عدم تدريب الأهلي يمثل خسارة فنية اليه خاصة وأن الفريق الأحمر يعد واحد من أفضل الفرق داخل القارة الأفريقية ومن أهم أندية العالم وبالطبع كان سيحقق معه العديد من البطولات والإنجازات سواء على المستوى المحلي أو القاري.