ملف الأحد.. كواليس اجتماع البدري مع اتحاد الكرة.. ومرتضى يُعلن مفاجأة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 5 يوليو 2020.
محمد غدار يكشف سبب رحيله عن الأهلي
"إمكانية إلغاء تجمع أكتوبر".. الخليج 365 ينشر كواليس اجتماع البدري مع اتحاد الكرة
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مرتضى يُعلن مفاجأة لجماهير الزمالك الخميس المقبل
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