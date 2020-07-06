عضو الأهلي السابق: الخطيب خليفة حسن حمدي "بلا نقاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي، يُعد خليفة حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي.

وأَضاف الغزاوي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"محمود الخطيب خليفة حسن حمدي بلا نقاش".

وتابع :"لنرى مسيرة حسن حمدي فهو عمل في الأهلي بجميع المناصب خلال فترة الراحل صالح سليم، وهو أيضًا ما تعرض له الخطيب حيث تدرج في جميع المناصب داخل الأهلي حتى وصوله لرئيس النادي".

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وواصل :"الخطيب يُعد آخر أساطير النادي في التوقيت الحالي، فهو يُعد رمزًا للأهلاوية سواء عند أعضاء جمعية عمومية أو جماهير النادي".

وعن شكل المنافسة في الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الأهلي، أوضح :"الانتخابات المقبلة ستكون الأسهل للخطيب عكس الانتخابات الماضية".

وأنهى :"عندما تسأل أعضاء الجمعية العمومية حاليًا ستجد مساندة كبيرة للخطيب عكس الانتخابات الماضية نظرًا لتواجد محمود طاهر والذي قدّم الكثير للنادي خلال فترة تواجده في منصب الرئيس".