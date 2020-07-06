المصري: نرغب في استكمال الدوري ببورسعيد.. وطلبنا زيادة سعة الاستاد الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي، أنهم سيطلبوا استكمال دوري we الممتاز في أحد الاستادات الموجودة داخل بورسعيد، قائلًا أنهم طلبوا زيادة سعة الاستاد الجديد الذي سيبنى داخل المحافظة.

وقال الخولي في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "سنطلب اللعب في بورسعيد سواء على ستاد المريخ أو على ملعب بورفؤاد، إذا كانت هناك إمكانية من أجل الحصول على الموافقات الأمنية."

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وتابع: "إذا استمر الفريق في اللعب خارج بورسعيد سيكون مطالب بخوض معسكر للاعبين لمدة 3 أشهر كاملة خارج المحافظة وهذا أمر صعب للغاية."

وتحدث عن الاستاد الجديد المنتظر الشروع في انشائه داخل المحافظة، قائلًا :"طلبنا أن تكون سعة الاستعاد من 18 إلى 20 ألف مشجع، ولدينا ثقة كبيرة في الموافقة لأن الدولة تضع بورسعيد تحت دائرة الاهتمام نظرًا لقيمة ومكانة بورسعيد، وننتظر رد من جانب وزارة الرياضة."

وشهدت الفترة الأخيرة التوجه نحو بناء ستاد بورسعيد الجديد، والتصور المبدئي أن تكون السعة الخاصة به 12 ألف مشجع.