محمد غدار يكشف سبب رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد اللبناني محمد غدار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، أنه لا يعلم حتى الآن سبب رحيله عن القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة من أجل إثبات جدارته.

وقال غدار في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن خلال تولي حسام البدري مهمة تدريب الأهلي لم يحصل معه على الفرصة كاملة، ولم يتحدث معه وقتها وانتظر الفرصة ولكني لم أحصل عليها نهائيا.

واوضح، انه لم يكن هناك بيه وبين البدري "كيميا" وما حدث معه تكرر مع محمد شوقي وعماد متعب بعد ذلك في الأهلي.

وأكد، أن جماهير الأهلي لم تشاهده كثيرا في الملعب لتعلم مستواه الحقيقة وتستطيع الحكم عليه بشكل صحيح.