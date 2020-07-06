محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تدرس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، إمكانية التعجيل بنتائج المسحات الطبية للاعبي الدوري الممتاز.
وكان سلطان أعلن في وقت سابق عن بروتوكول سيتم اتباعه بعمل مسحات للاعبين قبل المباريات بـ24 ساعة.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن اللجنة الطبية أخطرت جميع الأندية بظهور نتيجة المسحات بعد 12 ساعة من إجرائها، من أجل إتاحة الوقت الكافي للأندية في حالة ظهور أي عينات إيجابية باستبعاد لاعبيها.
كما استقرت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بالتنسيق مع اللجنة الطبية، على زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء لـ9 لاعبين.
وأرجع المصدر ذلك القرار، لاستبعاد أي لاعب تظهر إيجابية نتيجة تحليله، وعدم تأثر الفريق
وكان اتحاد الكرة أقر إجراء 5 تبديلات خلال المباريات، مع توقف المباراة مرتين لمدة دقيقة للاستراحة وتناول المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستقر على زيادة عدد البدلاء لـ 9 لاعبين وقرار بشأن المسحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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