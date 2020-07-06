البدري يتابع جميع المحترفين: أكثر جاهزية من المحليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر بالمنتخب أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري يتابع جميع المحترفين عن كثب، حيث يدرس ضم أكبر عدد منهم في التجمعات المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحترفين أكثر جاهزية من المحليين، لانتظام المسابقات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك متابعتهم لنظام تدريب منزلي مكثف خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وكان الجهاز الفني للمنتخب أكد في وقت سابق أنه يتابع الناشئ هيثم حسن لاعب صفوف شاتورور الذي ينشط بالدرجة الثانية الفرنسية.

واكتفى البدري بضم 5 محترفين في التجمع الأخير للمنتخب، وهم: محمد صلاح، ومحمود حسن (تريزيجيه)، وأحمد حسن (كوكا)، ومحمد النني، وأحمد حجازي.

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وقسّم البدري متابعة الأندية التي تشهد تواجد مصريين على أعضاء الجهاز الفني محمد بركات مدير المنتخب، ومساعديه طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس، فيما خُطط لأن يختتم الموسم في نهاية شهر أكتوبر.

ويتبقى للمنتخب الوطني 4 مباريات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون أمام جزر القمر وكينيا، ومباراتين أمام توجو.

وأجل الاتحاد الإفريقي كأس الأمم لمدة عام، لتقام في مطلع عام 2022، فيما لم يحدد مواعيد بقية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.