"إمكانية إلغاء تجمع أكتوبر".. الخليج 365 ينشر كواليس اجتماع البدري مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني، سيناريوهات المرحلة المقبلة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الجلسة شهدت النقاش حول مواعيد الأجندة الدولية المنتظرة خلال الموسم المقبل، في شهور أكتوبر، ونوفمبر 2020، ومارس ويونيو 2021.

البدري أشار في جلسته إلى إمكانية إلغاء تجمع شهر أكتوبر، في حالة عدم تسكين مباريات رسمية في تلك الفترة، من أجل إنهاء بطولة الدوري في الفترة المحددة مع نهاية شهر أكتوبر، على أن يحصل البدري على أسبوع إضافي قبل تجمع شهر نوفمبر.

أما في حالة إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباريات رسمية في شهر أكتوبر، فسيضطر البدري للحصول على أسبوع قبل فترة التجمع للاستعداد للمباريات.

Advertisements

ويتبقى للمنتخب الوطني 4 مباريات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون أمام جزر القمر وكينيا، ومباراتين أمام توجو.

وأجل الاتحاد الإفريقي كأس الأمم لمدة عام، لتقام في مطلع عام 2022، فيما لم يحدد مواعيد بقية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

كما تناقش الجهاز الفني مع أعضاء الخماسية خلال الاجتماع عن مصير الأجندة الدولية في شهر مارس، والتي تأتي عقب أيام من كأس العالم العسكرية المقررة في مصر شهر فبراير المقبل.

وبحث الجهاز الفني إمكانية تجمع اللاعبين خلال تلك الفترة حال إقامة البطولة وتوقف الدوري، من أجل الاستعداد لمباريات مارس.