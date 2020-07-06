الزمالك: لدينا 3 مصابين بفيروس كورونا.. وننتظر نتيجة بامبو الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لديه ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف طبيب الزمالك في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الأحد :"لدينا ثلاث حالات في الفريق وهم لاعب وفرد من الجهاز الإداري والجهاز الطبي".

وعن حالة لاعب الفريق كريم بامبو، أوضح :"بامبو لم يخضع للمسحة معنا، لذلك قمنا بإرسال فرد لكي يقوم بالمسحة، وننتظر نتيجة اللاعب يوم الإثنين".

وتحدث طبيب الزمالك عن حالة حارس الفريق محمد عواد، قائلاً :"عواد قبل إصابة لم يشتك من أي أعراض، سيقوم بمسحة ثالثة للتأكد من حالته بعدما جاءت العينة الثانية سلبية".

وأنهى :"عواد حتى الآن في العزل، واللاعب لن يشارك في التدريبات حتى التأكد من سلامته بصورة نهائية".

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وكان عواد أعلن في الفترة الأخيرة عن إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يخرج اللاعب بأن نتيجة العينة الثانية جاءت سلبية.

ويستعد الزمالك لاستنئاف مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أما بشأن مسابقة دوري we المصري فلم يحدد النادي الأبيض موقفه من المشاركة حتى الآن.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي عن استئناف مباريات دوري we المصري في السابع من أغسطس المقبل.

في المقابل، سيواجه الزمالك منافسه الرجاء في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأفريقي "كاف" لم يحدد مكان وموعد نهائي للمباراة.

جدير بالذكر أن قناة نادي الزمالك أعلنت عن إصابة محمد عيد مساعد طبيب الفريق بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية.