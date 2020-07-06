فينجادا يوضح حقيقة عروض الزمالك.. موقفه من تدريب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، إن مسؤولو القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات معه اكثر من مرة بعد رحيله.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إنه رغم تلقيه عروض من الزمالك في وقت سابق، لكنه أسرته لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراره في البرتغال.

وعن موقفه من تدريب الأهلي، أوضح المدرب البرتغالي، أنه لم يتلق أي عروض من القلعة الحمراء،منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا.

وانتقل للحديث عن خلافه مع حسام حسن بعد توليه المسئولية الفنية للزمالك، مشيرا إلى أنه عندما تعاقد مع نادي الفريق الابيض كان حسام حسن في سن ال37 لذلك كان من الصعب أن يقوم باشراكه.

وأكد، أن عندما أصبح حسام حسن مدربا، اصبح يتفهم جميع قراراته السابقة خلال تواجده مع الزمالك.