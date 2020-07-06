وكيل عبد الرحمن مجدي يكشف كواليس عرض أياكس الهولندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، أن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي.

وقال حلمي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن اللاعب كان قد تجدد عقده مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي ويتبقى في عقده الجديد أكثر من 3 مواسم.

وأضاف، أن عبد الرحمن مجدي تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام، والأخير يرغب في قضاء اللاعب لفترة معايشة معه، بالإضافة لوجود اهتمام من عدد من الأندية في مصر.

وأوضح، أن عرض أياكس أمستردام الهولندي وخضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة سيكون بمقابل مادي.