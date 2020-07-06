فينجادا يكشف أسباب تألق محمد صلاح مع ليفربول

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب تألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج

"نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح يتمتع بعقلية كبير مثل جميع اللاعبين المصريين الذين يتمتعون بعقلية ناضجة".

وتابع: "نجد أن الأفارقة محترفون في أوروبا ولكن المنتخب المصري يتفوق عليهم رغم عدم احتراف معظمهم، بسبب عقلية اللاعب المصري".

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدوري البرتغالي.

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وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج

"نمبر وان" على قناة "النهار": "شيكابالا لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته لم تساعده على النجاح".

وعن عروض انتقال رمضان صبحي للدوري البرتغالي، أضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقادر على النجاح داخل الدوري البرتغالي".

يذكر ان فينجادا قاد ، الزمالك في 59 مباراة؛ فاز في 42 مباراة وهُزم في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات. كانت ضمن 7 بطولات: