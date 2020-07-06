وكيل عبدالرحمن مجدي يكشف محاولات االأهلي والزمالك لضمه

قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك.
وأكد محمد حلمي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب تلقى عروض عديدةأبرزها القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة".
وتابع: "اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة"
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