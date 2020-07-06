نجم حرس الحدود السابق يعلق على موقف عاشور وفتحي مع الأهلي

قال أحمد عبدالغني، نجم منتخبنا الوطني ومهاجم حرس الحدود السابق، إن الأهلي لم يخطأ في التعامل بملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بتوجيه الشكر له.

وأكد أحمد عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة

"النهار": "الأهلي وجد أنه لن يحقق أي استفادة منه في الفترة المقبلة لذلك قرر الاستغناء عنه".

وعن رحيل أحمد فتحي، أشار: "فتحي لاعب كبير ولكنه لم يرحل بسبب

عدم مشاركته كما قال، إنما رحل لأسباب مادية فقط".

يذكر ان حمد عبد الغني ، لعب أغلب فترات مسيرته لنادي حرس الحدود وفاز معه بأول بطولة للنادي وهي كأس مصر لكرة القدم 2009–10،بالإضافة إلى أنه لعب لمنتخب مصر لكرة القدم واعب موسم واحد لمصر المقاصه قبل الاعتزال