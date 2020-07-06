فينجادا يكشف سر الخلاف مع حسام حسن بعد توليه المسئولية الفنية للزمالك

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن سر خلافه مع حسام حسن، نجم منتخبنا السابق، خلال تواجده في صفوف الزمالك.

وأكد فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"

على قناة "النهار": "عندما تعاقدت مع نادي الزمالك كان حسام حسن في سن ال37 لذلك كان من الصعب أن يقوم باشراكه ولكن حسام حسن بدا في تنفيذ القرارات"

وتابع: "عندما أصبح حسام حسن مدربا، اعتقد أنه تفهم جميع قراراتي السابقة".

يذكر أن لعب حسام حسن في صفوف القلعة البيضاء تخت قيادة المدير الفني البرتغالي نيلة فينجادا، وذلك منذ حوالي مايفرب إلي 16 عاما.