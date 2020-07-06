لاعب الأهلي السابق : لم أحصل على فرصتي مع القلعة الحمراء

قال اللبناني محمد غدار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه لم يحصل على الفرصة الكاملة في القلعة الحمراء من أجل إثبات جدارته.

وأكد غدار في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم

أتحدث مع حسام البدري وقتها وانتظرت الفرصة ولكني لم أحصل عليها نهائيا".

وتابع: "لم تكن هناك كيميا بيني وبين حسام البدري لذلك لم أحصل على فرصتي".

يذكر ان محمد غدار هو لاعب كرة قدم لبناني دولي يجيد اللعب في خط المهاجم. يلعب حاليا لصالح نادي كلنتن الماليزي. لعب عام 2011 مع نادي تشرين السوري.. ولعب عام 2010 مع الأهلي المصري. ولعب عام 2010 مع نادي الشباب البحرين. ولعب بين عامي 1999 و2009 مع نادي النجمة لبنان.