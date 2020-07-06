فينجادا يكشف سر فشل شيكابالا في الاحتراف في الدوري البرتغالي

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق

لفريق نادي الزمالك، عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدوري البرتغالي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شيكابالا لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته

لم تساعده على النجاح".

وعن عروض انتقال رمضان صبحي للدوري البرتغالي، أضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقادر على النجاح داخل الدوري البرتغالي".

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أكد البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق

لفريق نادي الزمالك، أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه اكثر من مرة بعد رحيله.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال"

وتابع: "الأهلي لم يفاوضني منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا"