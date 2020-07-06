وكيل عبدالرحمن مجدي : أياكس أمستردام فاوض الإسماعيلى بشأن اللاعب

قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي. الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي. وأكد محمد حلمي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام". وان" على قناة "النهار": "اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام". وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي"

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