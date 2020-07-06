رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا كبيًرا على حساب فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

رفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز إلى 73 في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 77 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة :-