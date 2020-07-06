اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب بعد فوز على فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا كبيًرا على حساب فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

رفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز إلى 73 في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر برصيد 77 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة :-

1- ريال مدريد: 77 نقطة

2- برشلونة: 73 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 62 نقطة

4- إشبيلية: 57 نقطة

5- فياريال: 54 نقطة

6- خيتافي: 52 نقطة

7- ريال سوسيداد: 50 نقطة

8- أتلتيك بلباو: 48 نقطة

9- فالنسيا: 47 نقطة

Advertisements

10- غرناطة: 47 نقطة

11- أوساسونا 44 نقطة

12- ليفانتي: 42 نقطة

13- بلد الوليد 39 نقطة

14- ريال بيتيس: 38 نقطة

15- ألافيس 35 نقطة

16-  سيلتا فيجو: 35 نقطة

17- إيبار: 35 نقطة

18- ريال مايوركا: 29 نقطة

19 ليجانيس: 25 نقطة

20: إسبانيول: 24 نقطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا