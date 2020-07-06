رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز إلى 73 في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 77 نقطة.
ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة :-
1- ريال مدريد: 77 نقطة
2- برشلونة: 73 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 62 نقطة
4- إشبيلية: 57 نقطة
5- فياريال: 54 نقطة
6- خيتافي: 52 نقطة
7- ريال سوسيداد: 50 نقطة
8- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
9- فالنسيا: 47 نقطة
10- غرناطة: 47 نقطة
11- أوساسونا 44 نقطة
12- ليفانتي: 42 نقطة
13- بلد الوليد 39 نقطة
14- ريال بيتيس: 38 نقطة
15- ألافيس 35 نقطة
16- سيلتا فيجو: 35 نقطة
17- إيبار: 35 نقطة
18- ريال مايوركا: 29 نقطة
19 ليجانيس: 25 نقطة
20: إسبانيول: 24 نقطة.