رياضة | هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة هجوما عنيفا على التحكيم بعد فوز فريقه على فياريال منذ قليل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "الـVAR غير منصف حاليًا، وإنه يؤثر على بعض النتائج، ويبدوا أنه يفضل دائما نفس الفرق".

وتابع : "علينا تحسين تلك التقنية نحن في أفضل دوري حول العالم، ولا يجب أن تكون هناك أخطاء ساذجة في ظل وجود الڤار ليساعد الحكام".

وكان قد حدث صباح اليوم جدلا كبيرا حول ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق ريال مدريد امام أتليتك بلباو، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة هدف نظيف.