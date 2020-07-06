رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزاً عريضاً على مضيفه فياريال برباعية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت بملعب "لا سيراميكا".

سجل أهدداف برشلنة كلاً من باو توريس لاعب فياريال في مرماه ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وأنسو فاتي، بينما سجل جيرارد مورينيو لفياريال.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 73 في المركز الثاني، بينما ظل فياريال خامساً برصيد 54 نقطة.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزاً عسيراً على مضيفه أتليتيك بلباو بهدف دون رد، سجله القائد سيرجيو راموس من ركلة جزاء، ليحافظ على القمة برصيد 77 نقطة.

وفي مباريات أخرى، تعادل خيتافي وأوساسونا بدون أهداف، بينما تغلب ليجانيس على إسبانيول بهدف نظيف في صراع القاع، ليصبح ترتيب أندية الليجا كما يلي.

1- ريال مدريد 77 نقطة.

2- برشلونة 73 نقطة.

3- أتليتيكو مدريد 62 نقطة.

4- أشبيلية 57 نقطة.

5- فياريال 54 نقطة.

6- خيتافي 53 نقطة.

7- ريال سوسيداد 50 نقطة.

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8- أتليتيك بلباو 48 نقطة.

9- غرناطة 47 نقطة.

10- فالنسيا 47 نقطة.

11- أوساسونا 45 نقطة.

12- ليفانتي 42 نقطة.

13- بلد الوليد 39 نقطة.

14- ريال بيتيس 38 نقطة.

15- سيلتا فيجو 35 نقطة.

16- إيبار 35 نقطة.

17- ألافيس 35 نقطة.

18- ريال مايوركا 29 نقطة.

19- ليجانيس 28 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة.