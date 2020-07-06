رياضة | فينجادا يكشف عن عروض الأهلي والزمالك السابقة وخلافه مع حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فينجادا يكشف عن عروض الأهلي والزمالك السابقة وخلافه مع حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، أن مسئولي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه اكثر من مرة بعد رحيله.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أسرتي لم توافق على العرض وقتها وفضلت استمراري في البرتغال"

وتابع: "الأهلي لم يفاوضني منذ المرة الأخيرة التي شهدت خلافات بيننا"

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وكشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن سر خلافه مع حسام حسن، نجم منتخبنا السابق، خلال تواجده في صفوف الزمالك.

وأكد فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عندما تعاقدت مع نادي الزمالك كان حسام حسن في سن ال37 لذلك كان من الصعب أن يقوم باشراكه ولكن حسام حسن بدا في تنفيذ القرارات"

وتابع: "عندما أصبح حسام حسن مدربا، اعتقد أنه تفهم جميع قراراتي السابقة"