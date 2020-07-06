رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 30

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 30 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجولة الثلاثين من بطولة الدورى الإيطالي الممتاز بفوز نابولي على حساب نظيره نادى روما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان باولو الدولي بمدينة نابولي.

بينما تعثر نادي إنتر ميلان على أرضه وخسر أمام نظيره نادي بولونيا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد نهاية الجولة 30:

١- يوفنتوس 75 نقطة

٢- لاتسيو 68 نقطة

٣- إنتر ميلان 64 نقطة

٤- أتالانتا 63 نقطة

٥- روما 48 نقطة

٦- نابولي 48 نقطة

٧- ميلان 64 نقطة

٨- هيلاس فيرونا 42 نقطة

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٩- بولونيا 41 نقطة

١٠- ساسولو 40 نقطة

١١- بارما 39نقطة

١٢- كالياري 39 نقطة

١٣- فيورنتينا 34 نقطة

١٤- أودينيزي 32 نقطة

١٥- سامبدوريا 32 نقطة

١٦- تورينو 31 نقطة

١٧- جنوي 27 نقطة

١٨- ليتشي 25 نقطة

١٩- بريشيا 21 نقطة

٢٠- سبال 19 نقطة