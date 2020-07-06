رياضة | الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، آخر استعدادات الأبيض لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة أون تايم سبورت: "ملف استئناف الزمالك لمسابقة الدوري يتم مناقشته بين مجلس الإدارة و وزير الشباب والرياضة".

واضاف: "وزير الشباب والرياضة وعدنا بالمساعدة في عودة اللاعبين الأجانب، رغبة التجديد مشتركة بين الزمالك وفرجاني ساسي ونعتبره أبن النادي".

وتابع: "حددنا صفقتين بشكل نهائي لضمهم في الموسم الجديد، وأتممنا ضم صفقتين من أصل 5 صفقات للموسم الجديد، وكارتيرون لم يقرر موقفه من الثلاثة الآخرين".

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وواصل: "أزمة كورونا تسببت في إعادة تقييم العديد من اللاعبين من الرحيل عن الفريق بناءا على رغبة كارتيرون، لن نقوم بشراء 10 لاعبين في كل موسم وندعم الفريق حسب الاحتياجات فقط".

وأردف: "كارتيرون له مطلق الحرية في اختيار مدرب مساعد له سواء مصري أو أجنبي، والجهاز المعاون له اكتمل بإنضمام أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ارسلنا خطابا رسميا لنادي الرجاء بإعادة حميد أحداد لعدم تفعيلهم بند الشراء النهائي، كارتيرون يرغب في استعادة حميد أحداد من الرجاء ويرى أنه سيندمج مع بن شرقي و أوناجم".

وأختتم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك:"قررنا منح مساعدي جروس مستحقاتهم المتأخرة وعدم الاستئناف على الحكم الصادر لهم من الفيفا، رزاق سيسية يمتلك عرضين للرحيل على سبيل الإعارة وندرس الأفضل منهم".