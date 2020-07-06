رياضة | تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك والرجاء المغربي، في نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي يوم 6 سبتمبر المقبل، بالكاميرون في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وأشارت الصحيفة المغربية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الجابوني هو إريك أوتوجو كاستان لإدارة مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادس من سبتمبر المقبل.

ويلتقي في المباراة الثانية في نصف النهائي الإفريقي فريق الأهلي مع الوداد المغربي مطلع سبتمبر المقبل.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي قرر استئناف مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقرر اقامتها في سبتمبر المقبل، من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وستقام في الكاميرون، وكذلك نهائي البطولة القارية.