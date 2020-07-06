رياضة | عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إصابة كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الابيض بفيروس كورونا وذلك بعد ان ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها .

واضاف المصدر ذاته بأن بامبو كان يعلم إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل إجراء الفريق للمسحه، حيث لم يحضر إلى النادي من الأساس لإجراء الفحوصات والتحاليل.

ويخضع بامبو إلى العزل المنزلي خلال الأيام الماضية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع اللاعب إلى بروتوكول العلاج المنزلي التابع لوزارة الصحة.

وقد كشفت نتائج المسحة التي خضع لها فريق الزمالك إصابة اللاعب مصطفى فتحي والإداري منتصر الرملاوي، بالاضافة إلى إصابة الحارس محمد عواد.