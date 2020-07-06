رياضة | الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحاول النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية إقناع أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر بالانتقال إلى صفوف نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان الأهلي قد استقر على بيع أحمد الشيخ أو خروجه على سبيل الإعارة في الصيف المقبل بسبب قلة مشاركته وعدم حاجة الفريق له في الفترة المقبلة.
ورفض أحمد الشيخ فكرة الانضمام إلى صفوف نادي مصر المقاصة مؤكدا إلى إدارة المارد الأحمر أنه لن ينضم نهائيا إلى صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.
وجاء سبب رفض الشيخ الانتقال إلى مصر المقاصة بسبب ضعف الراتب الذي سيحصل عليه مع النادي مقارنة بما يحصل عليه حاليا مع القلعة الحمراء بالاضافه إلى احتمالية تخفيض الرواتب في الموسم القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.
وطلب أحمد الشيخ من إدارة الأهلي أن توافق على انضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز الذي طلب التعاقد معه في الصيف أو أن يبقى في الفريق لموسم أخر.
وقرر مسئولو المارد الأحمر إغلاق ملف أحمد الشيخ حتى يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إجازته ليحسم مصير اللاعب بنفسه.