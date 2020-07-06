رياضة | الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية إقناع أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر بالانتقال إلى صفوف نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد استقر على بيع أحمد الشيخ أو خروجه على سبيل الإعارة في الصيف المقبل بسبب قلة مشاركته وعدم حاجة الفريق له في الفترة المقبلة.

ورفض أحمد الشيخ فكرة الانضمام إلى صفوف نادي مصر المقاصة مؤكدا إلى إدارة المارد الأحمر أنه لن ينضم نهائيا إلى صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

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وجاء سبب رفض الشيخ الانتقال إلى مصر المقاصة بسبب ضعف الراتب الذي سيحصل عليه مع النادي مقارنة بما يحصل عليه حاليا مع القلعة الحمراء بالاضافه إلى احتمالية تخفيض الرواتب في الموسم القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطلب أحمد الشيخ من إدارة الأهلي أن توافق على انضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز الذي طلب التعاقد معه في الصيف أو أن يبقى في الفريق لموسم أخر.