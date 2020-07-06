رياضة | بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود، إعطاء الضوء الأخضر لمشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة نهائي.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات صحفية، أن الجهاز الطبي، وافق على مشاركة حمدي فتحي في التدريبات لكن بشكل تدريجي، كما هو معتاد بداية من الأربعاء المقبل تمهيدا لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

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وخضع حمدي فتحي لفحص طبي شامل خلال الأيام الماضية، تم التأكد خلاله من تعافيه من آثار جراحة الغضروف التي خضع لها فضلا عن تجهيزه بالتدريبات التأهيلية على مدار الفترة الماضية.

وتعد جاهزية حمدي فتحي قوة كبيرة للفريق الأحمر خاصة قبل خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا وهي البطولة الأهم والأصعب للجماهير الحمراء.

ويستعد فريق النادي الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري مطلع أغسطس المقبل إلى جانب مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.