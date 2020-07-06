رياضة | لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد نادي المقاولون العرب البديل المناسب لطاهر محمد طاهر نجم الفريق لضمه في نهاية الموسم الجاري تحسبا لرحيل اللاعب.
ويقترب النادي الأهلي بشكل كبير من ضم طاهر محمد طاهر في الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن دخل النادي في مفاوضات جادة مع المقاولون الأيام المادية وأصبح قريب من حسم الصفقة.
وعرض الأهلي على المقاولون العرب مبلغ 20 مليون يورو لضم طاهر محمد بالاضافه إلى لاعبيين إعارة من صفوف الفريق الأحمر.
وطلب نادي المقاولون العرب من الأهلي التعاقد مع أحمد ياسر ريان نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الجونة ضمن صفقة طاهر محمد.
ويرى مسئولو المقاولون أن أحمد ياسر ريان هو البديل المناسب للفريق في حالة رحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلي ولكن يتبقى حسم الصفقة بين الطرفين.