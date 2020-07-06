شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمستحقات استعدادًا لإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لصرف باقى مستحقاتهم المالية عن الموسم الحالى، اليوم «الإثنين» وذلك بعد تأكيد مسؤولى النادى صرف اللاعبين مستحقاتهم وتحديدا قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، وقال مصدر داخل الفريق إن إدارة النادى أبلغت اللاعبين بصرف المبالغ المستحقة لهم، على أن يتم إيداع مستحقات اللاعبين فى حساباتهم البنكية.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عقب قرار المجلس بصرف مستحقات اللاعبين، كونه سيرفع من الحالة المعنوية والذهنية للاعبين قبل الانتظام فى التدريبات استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر فى سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قرر مسؤولو الزمالك خضوع الثلاثى، فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، للتحاليل والفحوصات المختلفة الخاصة بفيروس كورونا، عقب العودة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتم إخطار الثلاثى بضرورة العودة إلى القاهرة خلال الفترة الجارية من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض.

ويتواجد ساسى فى تونس، وبن شرقى وأوناجم فى المغرب، ويتابع جهاز الزمالك تدريبات ساسى مع منتخب بلاده وحالته البدنية والفنية، إلى جانب متابعة التدريبات الفردية التى يخوضها بن شرقى وأوناجم فى المغرب، حيث يتم التواصل مع الثلاثى بشكل مستمر من أجل عودتهم إلى القاهرة للخضوع للتحاليل والقياسات المختلفة تمهيدا لانتظامهم فى استعدادات الفريق.

فيما أنهى الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، القياسات البدنية والطبية فى أحد المراكز المتخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على كافة المستجدات التى تخص حالة كل لاعب من الناحية الطبية والبدنية، إلى جانب عدم وجود تزاحم خلال إجراء تلك القياسات.

وتأتى تلك القياسات بعدما أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، يوم الجمعة الماضى، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، غدا الثلاثاء، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين غدا، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا، حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به، فيما أعلن مصطفى فتحى لاعب الفريق، إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة المسحة الأولى، بالإضافة إلى أحد أفراد الجهاز الإدارى. ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقا لمدة 14 يوما، فى مدينة برج العرب، عقب ظهور النتائج الخاصة بفحص كورونا والمسحة الثانية، حيث يفضل كارتيرون عزل اللاعبين فى معسكر مغلق عقب الانتهاء من المسحة من أجل الحفاظ على سلامتهم، بجانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى منذ مارس الماضى.

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من جانبه، دعا الفرنسى باتريس كارتيرون اجتماعًا فى غدا مع معاونيه لدراسة الخطة فى الفترة المقبلة، إذ سيتم دراسة كيفية إقامة التدريبات وإقامة المعسكر من عدمه عقب ظهور نتائج المسحة. فيما عقد مرتضى منصور، رئيس النادى، اجتماعاً مع باتريس كارتيرون، لمناقشة خطة الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، وشدد مرتضى منصور، على المدير الفنى، خلال الجلسة الدعم غير المحدود للفريق خلال الفترة المقبلة، وتلبية كل طلباته من أجل تحقيق حلم الجماهير، والفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، الذى بات لا يفصل الفريق عنه سوى مباراتين، والمشاركة فى مونديال العالم للأندية، وأكد كارتيرون، خلال الجلسة، أنه ولاعبيه، جاهزون لتحقيق حلم الجماهير بالفوز بالبطولة.