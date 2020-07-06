شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طائرات خاصة تعيد أجانب الدورى السعودى قبل استئنافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد العديد من اللاعبين الأجانب المحترفين فى الدورى السعودى لمدينة الرياض بصحبة عائلاتهم تمهيدا للاستعداد لمنافسات الدورى المحلى الذى سوف ينطلق 4 أغسطس المقبل بعد قرار الاتحاد السعودى لكرة القدم، وأعلنت لجنة المسابقات فى رابطة الدورى السعودى للمحترفين مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجارى 2019-2020، بعد إعادة جدولتها نظراً لتوقف النشاط منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إن 4 طائرات خاصة ستنقل نحو 550 من لاعبين ومدربين وعاملين فى الأجهزة الفنية وعائلاتهم، حيث ينتمون لـ60 نادياً تنافس فى دورى المحترفين السعودى ودورى الدرجة الأولى ودورى الدرجة الثانية. وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة أقام غرف عمليات ساخنة للتواصل مع الـ550 شخصا لتسهيل عملية وصولهم إلى المدن السعودية، سواء عبر المنافذ الجوية أو البرية لكافة مناطق المملكة، ونقلت طائرة البرازيل التى أقلعت من مطار ساو باولو نحو 30 شخصاً فيما كان مفترضا أن تنقل نحو 80 شخصاً، لكن لأسباب غير معروفة اعتذر نحو 50 شخصاً عن ركوب الطائرة، وهو ما أثار حفيظة مسؤولى اتحاد الكرة وحتى قبل ساعات بلغ عدد الواصلين نحو 400 شخص، ويُنتظر وصول نحو 150 آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت الصحيفة أن عدد المستفيدين من هذه الطائرات بلغ 228 مدرباً ولاعباً من مختلف الأندية، حيث كانت الطائرة التى حطت ظهر الجمعة فى مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة والقادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية هى الطائرة الرابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 طائرات خاصة تعيد أجانب الدورى السعودى قبل استئنافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.