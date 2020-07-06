شكرا لقرائتكم خبر عن هافيرتز يشعل صراع الصفقات الصيفية بين الريال والبايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، ضم الألمانى الدولى، كاى هافيرتز، إلى النادى البافارى قريبًا.

وفى مقابلة مع محطة «سبورت 1» التليفزيونية، قال النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألمانى: «بكل وضوح: انتقال هافيرتز لن يكون ممكنًا بالنسبة لنا فى هذا العام من الناحية المالية».

وأضاف «رومينيجه»، 64 عامًا: «كرة القدم فى كل أنحاء أوروبا تواجه تحديات مالية كبيرة مادام من غير الممكن اللعب بحضور الجمهور».

وتابع: «كل شخص يعرف مقدار القيمة (لصفقة هافيرتز)، التى يفكر فيها رودى فولر فى باير ليفركوزن».

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وإلى جانب بايرن، يسعى العديد من الأندية الكبيرة، وأبرزها ريال مدريد، الذى رصد قرابة 50 مليون يورو لضم «هافيرتز»، 21 عامًا، الذى يبدو أنه من غير المحتمل أن ينتقل إلى بايرن فى هذا الصيف بسبب تكاليف صفقة انتقال ليروى سانى، التى ستصل بعد الضرائب إلى 100 مليون يورو فى ظل فترة كورونا الصعبة.

وقال «فولر»، المدير الرياضى لليفركوزن، فى تصريحات لصحيفة «بيلد»: «ليس هناك شىء محدد يمكن الإعلان عنه فى حالة هافيرتز. إنه شخصيا يأمل فى أن يبقى عاما آخر، لكننا لدينا اتفاق، فإذا كان مناسبا فمن الممكن أن يرحل فى هذا الصيف أيضا».

وأردف «رومينيجه»، دون أن يستبعد القيام بصفقات أخرى بوجه عام أو بيع لاعبين أيضا، أنه يتمنى أن «يبقى هافيرتز لعام آخر فى ليفركوزن لأننا مهتمون بالمنافسة، ويجب علينا أن نقوم بالصفقات باستمرارية معينة، ولا أستبعد أيضا أن نبيع لاعبا أو آخر من أجل أن نخلق تعويضا ماليا».

من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذى لبايرن ميونخ موقف الفريق البافارى، من التعاقد بشكل نهائى مع الكرواتى، إيفان بيريسيتش، المعار حاليًا من إنتر ميلان،

وقال «رومينيجه»، فى تصريحات صحفية: «لم نقرر أى شىء حتى الآن فيما يتعلق بشراء بيريسيتش بشكل نهائى من إنتر». وأضاف: «لكن أود فقط تأكيد أن بايرن ميونخ يجب أن يواجه بعض التحديات المالية المهمة أيضًا خلال الصيف».