شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يشترط ترضيته مادياً للبقاء مع الإسماعيلى.. والمجلس يعد بصرف المستحقات المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط باهر المحمدى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، ترضيته مادياً من أجل البقاء داخل صفوف قلعة الدراويش الموسم المقبل وغلق ملف الرحيل، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض المحلية والخليجية، جاء ذلك خلال المكالمات الهاتفية التى أجراها أعضاء اللجنة الفنية مع اللاعب من أجل إقناعه بالبقاء، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب طلب الحصول على 5 ملايين جنيه سنوياً، تعويضاً عن المواسم الماضية، ومن المقرر أن تناقش إدارة النادى الأمر، على أن يتم الاستقرار على القرار، سواء بالموافقة على طلب اللاعب أو الرفض، قبل انطلاق الموسم المقبل.

من جهة أخرى، جدد لاعبو الفريق طلبهم بالحصول على مستحقاتهم المادية المتأخرة خلال فترة الإعداد الحالية، وقبل استئناف بطولة الدورى الممتاز مرة أخرى، المقرر لها يوم 7 أغسطس المقبل، خاصة أن إدارة النادى تجاهلت طلب اللاعب بصرف جزء من مستحقاتهم خلال فترة العزل المنزلى الماضية، ووعد مسؤولو النادى اللاعبين بمنحهم مستحقاتهم المادية خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما خاض الفريق أول مران له السبت الماضى، على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، استعداداً لعودة الدورى بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية شاملة صباح الأربعاء، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع، وأشرف على المسحة فريق طبى، والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب، بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى إيقاف النشاط منذ عدة شهور.